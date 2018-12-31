Боевики в Сирии обстреляли идлибскую зону деэскалации

Незаконные вооружённые формирования за прошедшие сутки совершили обстрелы 20 населённых пунктов в САР, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
При этом он рассказал о ходе восстановления инфраструктурных объектов в Сирии.
«По состоянию на 30 декабря 2018 года восстановлено 30 950 жилых домов, 718 образовательных и 124 медицинских учреждений. Отремонтировано 956 км автомобильных дорог», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, по его словам, по состоянию на 30 декабря в места прежнего проживания вернулось 213 тысяч 808 человек.
Ранее News.ru писал, что правительственные силы Сирии и поддерживающие их проиранские формирования произвели обстрел зоны деэскалации в мухафазе Идлиб. Они применили тяжёлую артиллерию. Военные вели огонь по оппозиции и населённым пунктам.