Боевики «Хезболлы» приблизились к границам США

https://news.ru/storage/news/38236000fd06f90841675555f50177d4/8a32323b-6d25-4da2-81c3-a1bd5ddd981d_850.jpg Stephen Gerard Kelly/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как работают в Латинской Америке агенты Ирана

США придётся решать проблему присутствия Ирана и союзных ему сил вблизи своих границ. Когда американское руководство говорит об Иране как о прямой угрозе, это не заблуждение. За последнее время ливанская группировка «Хезболла», которая имеет огромную поддержку Тегерана, интенсифицировала свою деятельность в Латинской Америке по отмыванию денег и продаже наркотиков. Если администрация президента Барака Обамы закрывала на это глаза из-за желания сохранить «ядерную сделку», то команда Дональда Трампа более свободна в своих действиях.

Увеличение активности «Хезболлы» в Латинской Америке аналитики напрямую связывают с распоряжением иранского руководства. Однако проблема деятельности эмиссаров ливанской группировки в этом регионе появилась не сегодня. Латинская Америка долгое время была незаменимым полем для преступной деятельности, которая приносит боевикам огромные доходы. Парагвай, Аргентина и Бразилия считаются ключевыми странами с точки зрения наркотрафика, который приносит дивиденды «Хезболле». Парагвай уже давно заинтересовался, с кем именно связаны местные наркоторговцы. Как утверждают наблюдатели, есть свидетельства того, что для урегулирования конфликтов «Хзеболла» использует высокопоставленных ливанских чиновников, в том числе — часть дипломатического корпуса.

Тревожным сигналом для Латинской Америки стал теракт 1992 года в Буэнос-Айресе, когда террористы «Хезболлы» подорвали израильскую дипмиссию. В результате нападения погибли 23 человека, были ранены 242. Позже, в 1994 году произошла атака на аргентинский Еврейский культурный центр. Погибли свыше 80-ти человек. Расследование террористического нападения привело аргентинского прокурора Альберто Нисмана к выводу, что Иран выстраивает целую криминальную сеть под боком у Соединённых Штатов в течение 30-ти лет. Эта оценка совпадает с точкой зрения многих западных аналитиков. По их словам, ставленники Исламской Республики активно создают разведывательные и оперативные структуры в Латинской Америке примерно с 1980-х годов. В докладе, который подготовил Нисман, говорится, что «преступные планы» Иран может претворять в жизнь не только в Бразилии, Парагвае и Аргентине, но и в Колумбии, Чили, Уругвае, Суринаме, в Тринидаде и Тобаго. Исполнителем многих преступных схем долгое время оставался клан Баракат. В 2018 году лидер этого клана Асад Ахмад Баракат был задержан бразильской полицией. Он был известен миру как финансист «Хезболлы». Rick D’Elia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Они (представители „Хезболлы“. — News.ru) вовлечены в торговлю кокаином больше, чем когда-либо прежде, и имеют широкий доступ к этому региону благодаря своим союзникам в Венесуэле, Эквадоре, Боливии и других странах, — говорит эксперт в области безопасности Дуглас Фарах. — Таким образом, у них есть свобода передвижения и почти нет ограничений. Это значительно увеличивает их способность проводить разведывательные операции, обучать и развёртывать своих оперативников, а также готовить атаки».

Впрочем, в экспертной среде нет единого мнения по поводу того, для чего именно «Хезболла» действует в регионе. Если одни считают её задачи связанными с подготовкой возможных террористических нападений, то другие рассматривают деятельность ливанской группировки в Латинской Америке как исключительно финансовую при том, что «Хезболла» в разных странах всегда пробует создать некий аналог своего представительства. Так, со стороны политиков Венесуэлы в адрес ливанской группы поступают обвинения, что её люди контролируют местные золотые прииски, а также участвуют в подготовке венесуэльских силовиков.

Наблюдатели не раз обвинили администрацию Обамы в том, что она закрывает глаза на деятельность «Хезболлы» в Латинской Америке. Однако прежнее американское руководство можно было понять: оно продвигало идею с иранской ядерной сделкой, успех которой был важен для 44-го президента США. С приходом к власти Дональда Трампа ситуация, как отмечают эксперты, начинает меняться. Ещё задолго до ареста лидера клана Баракат правительства латиноамериканских стран, на территории которых действуют ставленники «Хезболлы», начали проводить экспертные слушания по поводу того, как противодействовать активности ливанской группировки. Вероятно, дальше стоит ожидать усиления борьбы с представителями «Хезболлы». Администрацию Трампа сложно заподозрить в желании навести мосты с Ираном или его сателлитами, но при этом нельзя сказать, что нынешняя администрация реально борется с иранским влиянием за пределами ИРИ.