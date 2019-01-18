Белый дом назвал дату встречи Трампа и Ким Чен Ына

Глава Соединённых Штатов планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
При этом представитель администрации президента отметила, что место переговоров объявят позже, передаёт РИА Новости.
Ранее американский лидер встретился с зампредом Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. Президент и представитель ЦК обсудили «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», сообщала Сандерс.
Как писал News.ru ранее, столица Вьетнама город Ханой может стать местом новой встречи Трампа и северокорейского лидера. По словам источников, условия переговоров обсуждались представителями двух стран именно в Ханое.