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Белый дом назвал дату встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ministry of Communications/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Соединённых Штатов планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом представитель администрации президента отметила, что место переговоров объявят позже, передаёт РИА Новости.

Ранее американский лидер встретился с зампредом Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. Президент и представитель ЦК обсудили «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», сообщала Сандерс. 

Как писал News.ru ранее, столица Вьетнама город Ханой может стать местом новой встречи Трампа и северокорейского лидера. По словам источников, условия переговоров обсуждались представителями двух стран именно в Ханое.


#дональдтрамп #кндр
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