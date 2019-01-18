Автомобиль Джеймса Бонда получит нового владельца

Аукцион eBay пополнился объявлением о продаже автомобиля Джеймса Бонда. Джип марки Land Rover использовали во время съёмок «Спектра» — картины про легендарного шпиона.
Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс., пишет Nation News. «Железный конь» получил тёмный кузов, улучшенную подвеску и расширенные арки. Специально для блокбастера машину оснастили лестницей и лебёдкой.
Ранее News.ru поздравил знаменитого актёра Джима Керри с днём рождения. 17 января ему исполнилось 57 лет. Редакция сайта вспомнила «глубокие киноработы вечно улыбающегося» артиста.