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Автомобиль Джеймса Бонда получит нового владельца

kinopoisk.ru

в мире [ версия для печати ]

Аукцион eBay пополнился объявлением о продаже автомобиля Джеймса Бонда. Джип марки Land Rover использовали во время съёмок «Спектра» — картины про легендарного шпиона.

Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс., пишет Nation News. «Железный конь» получил тёмный кузов, улучшенную подвеску и расширенные арки. Специально для блокбастера машину оснастили лестницей и лебёдкой.

Ранее News.ru поздравил знаменитого актёра Джима Керри с днём рождения. 17 января ему исполнилось 57 лет. Редакция сайта вспомнила «глубокие киноработы вечно улыбающегося» артиста.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #land-rover #ДжеймсБонд #кинематограф
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