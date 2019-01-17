Серьёзные роли «несерьёзного» Джима Керри

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Кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Вспоминаем глубокие киноработы вечно улыбающегося актёра

17 января празднует день рождения величайшая звезда Голливуда Джим Керри. Вряд ли он был бы рад, если бы мы помнили его только, как блестящего комика, хотя в этом жанре ему действительно нет равных. Поэтому самое время вспомнить, какие серьёзные роли сыграл человек, который всегда улыбается.

«Человек на Луне», 1999

Фильм-тёзка эпопеи 2018 года — это вообще не о космосе, а о легендарном стендап-комике Энди Кауфмане. Американский шоумен прославился необычной манерой выступлений, он вживался в образы разных людей, и в каждом вёл себя очень естественно. Кауфман утверждал, что никогда не пытался никого рассмешить, однако люди хохотали над его шутками. Джим Керри в роли комика — это так же естественно, как Венсан Кассель в роли любовника, скажете вы. Если не учитывать, что Энди Кауфман умер в 35 лет от рака лёгких, прожив пять месяцев на полную катушку после объявления диагноза, хотя врачи дали ему не больше трёх.

Говорят, ради этой роли Керри встречался и говорил со всеми, кто знал Кауфмана лично и часами прослушивал плёнки с записью выступлений актёра. Старания были вознаграждены: «Золотым Глобусом» и широким признанием Керри в качестве драматического актёра.

«Маджестик», 2001

Мелодрама Фрэнка Дарабонта на популярную в Голливуде тему: о потере памяти и начале новой жизни. Сценариста (Джим Керри) обвиняют в коммунистическом заговоре и увольняют с работы. Шокированный герой идёт в бар и напивается, а на обратном пути попадает в автокатастрофу и теряет память. Течение реки выносит его на берег городка, где все считают его пропавшим без вести местным жителем: опознаёт отец и девушка, а герой в общем-то и не против, кем ему быть. Но не агентам ФБР, которые в это время его ищут.

«Вечное сияние чистого разума», 2004

История о том, как застенчивый Джим Керри встречает на берегу Кейт Уинслетт с синими волосами, когда это ещё не было мейнстримом. У героя с Клементиной очень много общего, позже станет понятно, почему. На роль Джоэля засматривался «вампир-шизофреник» Николас Кейдж, но её всё-таки отдали Керри несмотря на то, что роль далеко не комедийная. Фильм не выиграл ни одной престижной премии, на которые его номинировали, однако стабильно входит во всевозможные списки лучших до сих пор.

«Роковое число 23», 2007

А это вообще триллер: Уолтер – сотрудник по отлову бездомных животных, то есть почти Эйс Вентура, только менее везучий. Когда-то ему подарили книгу под названием «Номер 23», и никто не мог подумать, что роман начнёт сводить читателя с ума. Просто книга — это зеркальное отражение жизни Уолтера, и там начинают твориться страшные вещи. Фильм не слишком понравился кинокритикам, но зрители были в восторге, а Джим Керри окончательно закрепился в амплуа универсального актёра.

«Я люблю тебя, Филипп Моррис», 2009

Джим Керри в роли гея –—этого от него никто не ожидал! Гея, оказавшегося в техасской тюрьме и влюбившегося в сокамерника. Керри сыграл здесь дерзкого афериста и во всех отношениях классного парня. Из-за количества сексуальных сцен фильм хотели запретить в США, в итоге его пришлось «порезать» и всё-таки показать.