https://static.news.ru/photo/6c6b7796-737f-11e9-85e8-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападение на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда он приехал на допрос по возбужденному против него уголовному делу, является результатом сотрудничества украинских следователей с Москвой. Такую версию озвучил адвокат бывшего лидера страны Игорь Головань.

По его словам, ГБР намеренно создало все условия для того, чтобы любой желающий мог устроить провокации у здания этого ведомства.

Головань также предположил, что всё это является «игрой на руку» России, а уголовные дела против Порошенко он назвал попыткой повлиять на решения Международного трибунала ООН по военнопленным морякам, сообщает агентство УНИАН.

25 июля несколько человек совершили попытку нападения на политика, когда он вышел после допроса в Генеральном бюро расследований.

Ранее News.ru писал о том, что боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев, напавший на экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснил свой поступок желанием проверить бронежилеты, которые чиновники закупали для военных, находящихся в Донбассе. Мужчина пояснил, что эти бронежилеты бракованные — их легко прострелить.