Пожилые чилийцы испугались землетрясения и умерли

https://news.ru/storage/news/465c8cdacdbfe71511fa660d9c020b50/65c0a33c-78a0-4ad0-96e9-479fd1c81adf_850.jpg E]Agencia Uno/Xinhua/Global Look Press

Жертвами землетрясения в Чили стали два человека. Впрочем, умерли они не под завалами из-за разрушений, а от сердечного приступа.

О погибших сообщают местные СМИ, не уточняя обстоятельств произошедшего. Однако по некоторым данным, они попросту не выдержали эмоциональной нагрузки. Обе жертвы — пожилые граждане: 60-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Из-за землетрясения также было нарушено электроснабжение региона Кокимбо. Сейчас без света остаются более 10 тыс. человек.

Ранее News.ru сообщал, что эпицентр землетрясения находился в 29 км к юго-западу от прибрежного города Кокимбо с населением более 148 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.

По данным чилийских сейсмических служб, после основного толчка было зафиксировано около 60 повторных, меньшей интенсивности.