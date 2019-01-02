«112 Украина» обвинил Киев в ущемлении свободы слова

https://news.ru/storage/news/bf11807d08059c7f345e9fcb008f4f74/6ab5de8a-bd3d-4369-9cbd-e25083126fc1_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

Телеканал «112 Украина» обвинил администрацию президента страны в блокировании рассмотрения петиции о недопущении давления на свободу слова и применении санкций к украинским СМИ. Ещё в ноябре она набрала 25 тыс. голосов.

Сотрудники канала обратились за разъяснениями к службе технической поддержки сайта. Там сообщили, что отсутствие реакции на документ вызвано техническими проблемами, которые решаются. Однако с того момента прошло больше месяца, а «проблема» сохранилась.

Журналисты попросили администрацию главы государства объяснить ситуацию. В правительстве заявили, что задержка связана с длительной проверкой подписей на достоверность, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен как часть России.