USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,848.01 $
МОСКВА-3°C17:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

«112 Украина» обвинил Киев в ущемлении свободы слова

Sergii Kharchenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Телеканал «112 Украина» обвинил администрацию президента страны в блокировании рассмотрения петиции о недопущении давления на свободу слова и применении санкций к украинским СМИ. Ещё в ноябре она набрала 25 тыс. голосов.

Сотрудники канала обратились за разъяснениями к службе технической поддержки сайта. Там сообщили, что отсутствие реакции на документ вызвано техническими проблемами, которые решаются. Однако с того момента прошло больше месяца, а «проблема» сохранилась.

Журналисты попросили администрацию главы государства объяснить ситуацию. В правительстве заявили, что задержка связана с длительной проверкой подписей на достоверность, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен как часть России.


#украина #киев #свободаслова #обвинения
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 14:45, 2 января 2019
Украинский депутат придёт на телеэфир в костюме клоуна
в мире 14:31, 2 января 2019
Пьяный украинец упал с новогодней ёлки в Борисполе
политика 13:56, 2 января 2019
Глава Крыма: украинские националисты ищут сапог хозяина
Лента новостей
происшествия 17:32
Убивший сожительницу у ТЦ в Сочи найден мёртвым
в мире 17:29
Трамп: стена на границе с Мексикой почти достроена
в мире 17:19
Трамп может намерено затягивать вывод войск США из Сирии
происшествия 17:11
Уральцы забирают домашних животных из рухнувшего дома
экономика 17:10
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов за год
Другие новости
в мире 17:29
Трамп: стена на границе с Мексикой почти достроена
в мире 17:19
Трамп может намерено затягивать вывод войск США из Сирии
в мире 16:51
Президент Боливии собрал министров в пять утра
в мире 16:29
Мексиканский посол рассказал о крепких отношениях с РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top