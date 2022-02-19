Журналист в США процитировал Путина и совершил глупую ошибку

Корреспондент газету The New York Times Питер Бейкер совершил ошибку в переводе слов президента России Владимира Путина о распаде СССР. На это ему указал ирландский журналист Брайан Макдональд. Он также напомнил, почему глава российского государства назвал данное событие катастрофой.

Журналист NYT в своём микроблоге в Twitter написал, что Путин в настоящее время намерен захватить Украину, что исправить «катастрофу», которой оказался распад СССР.

Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, «величайшей геополитической катастрофой XX века», — написал Бейкер.

В ответ на это Макдональд сообщил, что Путин говорит о «величайшей геокатастрофе» вовсе не из-за «освобождения миллионов».

Путин назвал развал Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России. Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию, — подчеркнул Макдональд.

С помощью ещё одного пользователя Twitter он также отметил ошибку непосредственно в переводе слов Путина: российский президент назвал катастрофу «крупнейшей», но не «величайшей».

Эти слова Владимир Путин произнёс в 2005 году в ходе послания Федеральному собранию. В 2017 году, комментируя высказывание, он пояснил, что при развале СССР 25 млн русских людей за одну ночь оказались за границей.

Путин также добавил, что в стране началась гражданская война, оказалась разрушена система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики, фактически рухнула система здравоохранения и многое другое.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проекты заявлений «О праздновании 100-летия со дня образования СССР» и «О 30-летии разрушения СССР». В документах, размещённых в думской электронной базе данных, фракция предлагает широко отпраздновать годовщину создания СССР и требует признать прекращение существования СССР не имеющим юридической силы.