Журналист Херш объяснил заинтересованность Байдена в Украине Журналист Херш: Байден помогает Зеленскому с прицелом на президентские выборы

Фото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден помогает коллеге с Украины Владимиру Зеленскому, чтобы заработать политические очки. Они могут помочь ему переизбраться на высший в стране пост в 2024 году, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в беседе с RT.

У Байдена все в порядке, но полноты власти нет. Он измотан. Ему около 80. В стране много проблем, которыми он не занимается. А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много [политических] очков. Так происходит всегда, — рассказал Херш.

Он усомнился, что у Байдена есть преимущества перед другими кандидатами в президенты. По этой причине он и выбрал помощь Украине «до конца», поскольку надеется на выгоду от участия в конфликте такого масштаба, считает журналист.

Ранее Херш заявил, что Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач ВСУ на фронте. По его словам, версия про украинцев с поддельными паспортами и «арендованной яхтой за миллион долларов», которые несут ответственность за диверсию, не выдерживает никакой критики. Байден знает, кто виновен в подрыве «Северных потоков», поэтому не стремится проводить расследование, считает Херш.