Бунт во время COVID: жители США сожгли защитные маски

https://static.news.ru/photo/c5d6963c-bee0-11ea-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители американского города Бойсе, штат Айдахо, взбунтовались против решения мэра Лорен Маклин, обязавшей своим указом граждан носить защитные маски в общественных местах. В знак протеста люди сжигают их прямо на улицах.

По их мнению, решение властей штрафовать за отсутствие средств защиты ущемляет их конституционные права.

Сегодня это может быть просто маска, а завтра это будет что-то другое. Мы мирно встаём и любезно отвечаем: «Нет, спасибо», — цитирует Idaho news местного жителя по имени Скрэнтон.

Указ мэра был издан 2 июля в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Документ, в частности, обязывает горожан, начиная с Дня Независимости, который в США отметили 4 июля, пользоваться индивидуальными средствами защиты. Однако уже со следующего дня жители стали выходить на мирные акции протеста и отказались подчиняться.

Активисты скандировали перед зданием мэрии: «Мы не подчинимся». Они заявили, что будут надевать маски только по собственному желанию тогда, когда сами сочтут это необходимым. Однако принуждение и тем более штрафы протестующие назвали неприемлемыми.

США несколько дней подряд бьют антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Каждые сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев. В ряде штатов введены масочный режим, запрет на собрания группами и даже комендантский час.

По состоянию на 5 июля в стране зафиксировано уже 2,85 млн случаев заражений, 129,7 тысячи человек умерли, 894,3 выздоровели. США возглавляют список стран по числу заболевших во время пандемии граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что препарат, который Соединённые Штаты закупили для лечения коронавируса, не является панацеей и не избавляет от болезни. Вместе с тем лекарство снижает смертность и ускоряет процесс восстановления пациентов.