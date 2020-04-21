Жители США подали иск против ВОЗ

https://static.news.ru/photo/5998cdfa-8bec-11e9-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Истцы обвиняют её в утаивании данных о пандемии коронавируса и требуют компенсацию ущерба.

Американцы утверждают, что ВОЗ предприняла ряд неверный действий по предотвращению пандемии и тем самым способствовала распространению инфекции в США и по всему миру, сообщает телеканал Fox News. Размер требуемой истцами компенсации не уточняется.

В состав округа Уэстчестер входит небольшой город Нью-Рошель. С него началось распространение COVID-19 в Нью-Йорке. В самом городе жертвами инфекции стали более 700 человек. В Нью-Рошели проживают двое из троих авторов иска.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ опровергли утверждения о сокрытии информации о коронавирусе от мирового сообщества. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у организации нет секретов, поскольку речь идёт о жизнях людей.