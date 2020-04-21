Жители США подали иск против ВОЗ

Трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Истцы обвиняют её в утаивании данных о пандемии коронавируса и требуют компенсацию ущерба.
Американцы утверждают, что ВОЗ предприняла ряд неверный действий по предотвращению пандемии и тем самым способствовала распространению инфекции в США и по всему миру,
В состав округа Уэстчестер входит небольшой город Нью-Рошель. С него началось распространение COVID-19 в Нью-Йорке. В самом городе жертвами инфекции стали более 700 человек. В Нью-Рошели проживают двое из троих авторов иска.
Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ опровергли утверждения о сокрытии информации о коронавирусе от мирового сообщества. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у организации нет секретов, поскольку речь идёт о жизнях людей.
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