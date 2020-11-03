Жители города с населением 12 человек проголосовали за Байдена

В США продолжается голосование за кандидатов на пост президента страны. Хотя из-за пандемии коронавируса в ряде штатов граждане смогли выразить свои политические предпочтения дистанционно и заранее, единым днём голосования является вторник 3 ноября. В полночь по местному времени (8:00 мск) выборный процесс прошёл в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.
Население города, согласно данным переписи, в последний раз проводившейся в 2010 году, составляло на тот момент 12 человек. В выборах 2016 года участвовало восемь избирателей, большинство из них поддержало выдвигавшуюся тогда от Демократической партии Хиллари Клинтон.
В этот раз, как
Напомним, что по итогам выборов станут известны не только президент и вице-президент США. Американцы также изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп обходит демократа Джо Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах. Букмекеры считают, что шансы Трампа на победу почти вдвое выше, чем четыре года назад, и при этом безоговорочным фаворитом, по их мнению, остаётся Байден.