Жители города с населением 12 человек проголосовали за Байдена

https://static.news.ru/photo/2a642992-1d9c-11eb-8db3-fa163e074e61_660.jpg Избирательный участок в Диксвилл-Нотч Фото: Karen Harrigan/The NEWS and SENTINEL/Handout via Xinhua/Global Look Press

В США продолжается голосование за кандидатов на пост президента страны. Хотя из-за пандемии коронавируса в ряде штатов граждане смогли выразить свои политические предпочтения дистанционно и заранее, единым днём голосования является вторник 3 ноября. В полночь по местному времени (8:00 мск) выборный процесс прошёл в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Население города, согласно данным переписи, в последний раз проводившейся в 2010 году, составляло на тот момент 12 человек. В выборах 2016 года участвовало восемь избирателей, большинство из них поддержало выдвигавшуюся тогда от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В этот раз, как сообщает CNN, на участок пришло всего пять человек, и они единогласно сделали выбор в пользу нынешнего кандидата от демократов Джозефа Байдена. Голосование завершилось через несколько минут после начала, примерно столько же времени потребовала обработка бюллетеней.

Напомним, что по итогам выборов станут известны не только президент и вице-президент США. Американцы также изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп обходит демократа Джо Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах. Букмекеры считают, что шансы Трампа на победу почти вдвое выше, чем четыре года назад, и при этом безоговорочным фаворитом, по их мнению, остаётся Байден.