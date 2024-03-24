Жевательная резинка помогла раскрыть убийство полувековой давности CNN: ДНК с жевательной резинки позволило осудить убийцу по делу 1980 года в США

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Прокуратура Орегона смогла предъявить обвинение 60-летнему Роберту Плимптону по делу об убийстве, которое не могли закрыть 44 года, сообщает CNN. По данным канала, решающей уликой стал кусочек выброшенной жевательной резинки, с которого был взят образец ДНК.

ДНК, обнаруженная в кусочке выброшенной жевательной резинки, привела к аресту и осуждению подозреваемого в нераскрытом убийстве 1980 года в Орегоне, — сказано в материале.

В январе 1980 года Плимптон похитил 19-летнюю студентку колледжа, после чего изнасиловал и убил. В распоряжении полиции был образец ДНК предполагаемого убийцы, который взяли с тела жертвы, однако долгое время преступника не могли найти.

Образец позволил специалистам определить, что у убийцы, вероятно, рыжие волосы. Вооружившись базой данных призывников времен Второй мировой войны, они создали список рыжеволосых мужчин. Отследив их генеалогию, эксперты вышли на подозреваемого.

Следователи использовали эту информацию, чтобы начать наблюдение за Плимптоном, и смогли забрать жевательную резинку, которую выплюнул мужчина. Образцы ДНК убийцы и Плимптона совпали, после чего пожилой американец был задержан. Сам он вину признавать отказывается.

Ранее также сообщалось, что в Японии нашли опасного террориста, который около 50 лет успешно скрывался от властей, хотя его фото висело в каждом офисе полиции. 70-летний Сатоши Киришима, ответственный за серию взрывов в 1970-х годах, сам сделал предсмертное признание. Его слова подтвердились, когда правоохранители провели ДНК-тест.