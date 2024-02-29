Предсмертное признание позволило вычислить скрывавшегося полвека террориста The Guardian: в Японии нашли организатора серии взрывов в 1970-х годах

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Опасный террорист, чье фото около 50 лет висело в каждом офисе японской полиции, успешно скрывался от властей, работая строителем, пишет The Guardian. 70-летний Сатоши Киришима, ответственный за серию взрывов в 1970-х годах, сам сделал предсмертное признание. Его слова подтвердились, когда правоохранители провели ДНК-тест.

Сатоши Киришима почти полвека избегал ареста и в конечном итоге умер. Его признания на смертном одре были поразительными: прожив двойную жизнь в качестве строителя, 70-летний мужчина был госпитализирован в прошлом месяце в больницу недалеко от Токио, где он сказал персоналу, что на самом деле является одним из самых разыскиваемых преступников Японии, — сказано в публикации.

Как уточняется, Киришима в прошлом был членом радикальной группировки, которая в середине 1970-х терроризировала страну. Мужчину считают ответственным за подрыв самодельной бомбы в Токийском районе весной 1975 года. Его также подозревали в причастности к четырем другим нападениям в том же году, направленным против крупных японских корпораций.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково задержали 36-летнего мужчину, который скрывался от российского правосудия 12 лет. В 2011 году он вместе с сообщником совершил разбойное нападение в Санкт-Петербурге, после чего скрылся в Израиле. Там подозреваемый сменил имя и фамилию, а через много лет решил вернуться. В израильском Интерполе подтвердили смену личных данных.