Известно, что госсекретарь Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако до сих пор от общественного внимания ускользала та роль, которую его жена Сьюзан Помпео играет в его жизни и работе. По данным источников Politico, именно супруга госсекретаря помогает организовывать встречи с потенциальными донорами его президентской кампании. Учитывая степень вовлечённости Сьюзан в работу Госдепартамента, а ранее — в дела конгресса, чета Помпео через несколько лет может превратиться в такой же сильный политический клан, каким когда-то были Клинтоны.

Перед тем как получить пост главы американской дипломатии, Майк Помпео возглавлял ЦРУ, а до этого был конгрессменом от штата Канзас. Как рассказали Politico бывшие сотрудники офиса чиновника, на всех этапах карьеры его жена Сьюзан вмешивалась в происходящее и нередко раздавала приказы. Степень вовлечённости супруги начальника в его дела иногда заставляла помощников спрашивать себя: а кому они, собственно, подчиняются?

Бывший сотрудник офиса Помпео Джейкоб Прово припоминает, что по настоянию миссис Помпео он был вызван на повторное собеседование, когда устраивался на работу к тогдашнему конгрессмену. Причиной послужило то, что в сопроводительном письме он неверно поставил запятую. Супруге конгрессмена такая оплошность показалась неприемлемой.

Сьюзан и Майк Помпео Ron Sachs/dpa/Globa Look Press

Бывшие приближённые Помпео также утверждают, что он сам и его жена регулярно посылали их выполнять личные просьбы, причём нередко в нерабочее время. Сьюзан, например, могла попросить офисного сотрудника отвезти её в парикмахерскую. Но они также признают, что супруга начальника умела нравиться людям и успокаивать вспыльчивого мужа.

Она очень общительная, и люди любят её, — рассказывает знакомая миссис Помпео Линн Стефан. — Даже не знаю, способен ли он хорошо работать без неё. Она — сила.

Конёк Сьюзан — это мероприятия по сбору средств. Собственно, привлечением доноров для крупного банка она и занималась до того, как вышла замуж за Помпео. В новой роли она запомнилась организацией «ужинов Мэдисона» в Госдепартаменте — приватных встреч с влиятельными вашингтонскими политиками и богачами. Эти мероприятия стали объектом критики за то, что их устраивали, судя по всему, в личных целях, но на деньги налогоплательщиков.

Официально Сьюзан Помпео не занимает общественных постов и не получает зарплату, но работает кем-то вроде негласного секретаря своего мужа, заботясь о его расписании и организации встреч. Сам глава дипломатии довольно жёстко отреагировал на просьбу журналистов прояснить, чем его супруга занимается в Госдепе.

Сьюзан — выдающаяся мать и женщина веры из сердца Америки, которая работала в частном секторе и на добровольной основе помогала своей стране в нескольких качествах, — заявил Майк Помпео. — Сьюзан Помпео не сделала ничего неподобающего, если вы не считаете неподобающим то, что она хочет помочь своему мужу добиться успеха в миссии, которая на него возложена.

От глаз наблюдателей не ускользнул тот факт, что в конце прошлого года госсекретарь начал встречаться с влиятельными республиканскими донорами, причём подобные встречи не были включены в его официальное расписание. В донорское турне политика входили визит в закрытое комьюнити во Флориде, ужин в лондонском отеле и встреча с миллиардером Чарльзом Кохом. Всё это, по мнению The New York Times, свидетельствует о наличии у госсекретаря президентских или как минимум сенатских амбиций.

Становится всё яснее, что госсекретарь Помпео использует Государственный департамент для поддержки своей политической карьеры, какой бы ни была его следующая цель, — считает бывший сотрудник внешнеполитического ведомства Остин Иверс.

Не исключено, что Сьюзан играла не последнюю роль в организации этих встреч, учитывая её богатый профессиональный опыт в этой сфере. А наличие крупных доноров — одно из слагаемых успеха предвыборной кампании любого уровня. Кандидатом в президенты от республиканцев в этом году стал Дональд Трамп, но партия уже задумывается о том, кого можно выставить на следующих выборах в 2024 году. Если слухи о планах госсекретаря на Белый дом подтвердятся, чета Помпео вслед за Клинтонами может стать очередным супружеским тандемом в высших кругах американской политики.