«Заторможенный»: Трамп оценил умственные способности Байдена

https://static.news.ru/photo/40d22b80-e989-11ea-b94c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: RNC Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джозефа Байдена. По его словам, тот плохо соображает.

Хозяин Белого дома выразил мнение, что Байден является самым худшим кандидатом из тех, кого демократы когда-либо выдвигали на президентские выборы, сообщает РИА Новости.

Трамп также назвал оппонента «заторможенным» и указал, что Байден «сильно в возрасте».

Семьдесят восемь лет — это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие, — подчеркнул президент США.

Пока Байдену 77 лет, день рождения у него в ноябре, уже после выборов.

Американский президент снова заявил сторонникам, что его соперник по выборам не станет обеспечивать закон и порядок, а будет выполнять волю «радикальных левых».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 28 августа Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии. Своё заявление политик сделал на лужайке у Белого дома, где проходил съезд республиканцев. В присутствии 1,5 тыс. участников съезда глава государства поблагодарил их за доверие. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.