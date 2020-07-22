Юную американку лишили свободы из-за ссор с матерью и домашнего задания

https://static.news.ru/photo/4e08184a-cbe4-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Parley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятнадцатилетней школьнице Грейс окружной суд Окленда, штат Мичиган, в США отказал в досрочном освобождении и оставил в учреждении для несовершеннолетних.

Судья Мэри Эллен Бреннан из штата Мичиган пояснила, что девочка была задержана из-за многократных ссор с матерью.

Думаю, ты именно там, где и должна быть, — привели сообщение судьи на портале «360».

Как сообщила газета The New York Times, девочку задержали за невыполненное домашнее задание и ссоры с матерью. Адвокат ходатайствовал о досрочном освобождении, однако судья решила оставить юную американку в специальном учреждении.

Судья Мэри Эллен Бреннан пояснила, что Грейс оставили за решёткой не из-за домашнего задания, а из-за многократных ссор с матерью.

Она была задержана, поскольку представляет угрозу для матери, — пояснила судья.

В Независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois сообщили, что Грейс обвинили в 2019 году в нападении и краже. Она находилась на свободе на испытательном сроке. Затем в середине мая девушку решили отправить в комплекс для несовершеннолетних нарушителей. Тогда сообщалось, что причиной стало невыполненное домашнее задание.

Отмечается, что у Грейс диагностирован синдром дефицита внимания, а в связи с тем, что школьники перешли на онлайн-обучение во время пандемии коронавирусной инфекции, школьнице было трудно учиться, писал NEWS.ru ранее.