WT: американцев бросило в дрожь от слов Байдена про Путина и Армагеддон

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Джо Байден

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне непредусмотрительным, пишет Washington Times. По данным газеты, эти слова вызвали большой резонанс в мире, а американцев «бросило в дрожь» от слов их президента.

Белый дом поспешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте. Тем не менее американцы — и старые, и молодые — не могут не содрогаться при мысли о немыслимом, — говорится в публикации.

Ранее президент США заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, президент России «не может безнаказанно продолжать говорить» о применении тактического ядерного оружия и в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.

До этого президент США уже заявлял о том, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Байден заявил, что «достаточно хорошо» знает российского президента Владимира Путина и считает, что он «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени». Глава Белого дома добавил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение ядерного оружия не закончилось бы Армагеддоном.