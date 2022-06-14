WSJ: в США не исключили расхищения помощи Киеву из-за отсутствия надзора

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Американские власти выразили опасение, что выделяемые Вашингтоном на помощь Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть похищены, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти США совершили аналогичный просчет в Афганистане и продолжают тратить огромные средства, не задумываясь о последствиях.

Так, бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан обращает внимание на то, что Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта. Хотя к настоящему моменту случаев недобросовестного использования поддержки Запада отмечено не было, издание опасается, что они неминуемо возникнут с учетом объемов выделяемой поддержки и отсутствием надзора за ее распределением.

Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени, — говорится в статье.

В свою очередь, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко также заявил, что считает кражи и злоупотребления неминуемыми, как это было до того в том же Афганистане. По его мнению, информация о них должна появиться в прессе в течение нескольких лет.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже появилось на черном рынке и может попасть в руки террористов на Ближнем Востоке. Он привел в пример легкое стрелковое и противотанковое оружие, в частности Javelin, которое, по его словам, продается и направляется в Идлиб. О тайных продажах западного оружия украинскими властями ранее также писало издание Toronto Star.