В России заявили, что западное оружие для Киева попало на черный рынок Дипломат Гаврилов заявил, что поставляемое Украине западное оружие появилось на черном рынке

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже появилось на черном рынке и оно может попасть в руки террористов на Ближнем Востоке, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он привел в пример легкое стрелковое и противотанковое оружие, в частности Javelin.

Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры, — сказал он.

По словам представителя российской делегации, лидеры стран Европы «не понимают, что играют с огнем», и впоследствии это оружие может быть использовано террористами против европейского региона.

О тайных продажах западного оружия украинскими властями ранее писало издание Toronto Star. О незаконных действиях ему сообщили иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине. По их мнению, украинские военные испытывают нехватку патронов, обмундирования и сильнодействующих болеутоляющих препаратов.

Министр обороны России Сергей Шойгу в начале мая заявил, что прибывающие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться. Такую же точку зрения ранее высказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя поставки вооружения для Украины Великобританией.