WP: будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США WP: будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году

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Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, сообщает Washington Post. По мнению авторов материала, судьба Украины становится все более зависимой от внешних обстоятельств и тяжелого финансового положения страны.

Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году, — отметила представитель Чикагского совета по глобальным вопросам Элизабет Шекелфорд.

Журналистка Лиз Слай в свою очередь усомнилась в возможности Запада обеспечивать Киев боеприпасами. По ее мнению, это может подорвать боеспособность ВСУ и привести к их истощению.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в бесперспективности такой поддержки: сокращение расходов на Украину может оказаться реальным ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Однако, по словам Пушкова, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».