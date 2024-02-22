Пентагон останется без оружия из-за госдолга США Politico: уровень госдолга вынудил армию США сократить расходы на вооружения

Фото: U.S. Air Force photo by Wendy Day, 452 Air Mobility Wing/ Public Affairs

Командование Вооруженных сил США приняло решение сократить расходы на перевооружение в 2025 финансовом году, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники. По его данным, снижение расходов необходимо для соблюдения договоренностей, достигнутых при обсуждении потолка госдолга. Уточняется, что Пентагон сократит затраты на новое оружие примерно на $10 млрд.

Собеседники издания отмечают, что президент США Джо Байден в июне 2023 года подписал законопроект, предполагающий повышение потолка госдолга. Он предусматривает сокращение расходов федеральных ведомств, в том числе Пентагона, на 1%. Источники считают, что армия США направила запрос на финансирование в размере $850 млрд с учетом сокращений. Согласно документам, опубликованным на сайте Пентагона, командование армии изначально рассчитывало на выделение $859,7 млрд.

Как сообщалось ранее, армия США отказалась предоставлять Украине долгосрочные гарантии на обслуживание военной техники. Согласно тексту отчета управления генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, Киеву передали бронемашины и системы ПВО с ограниченным количеством запчастей. При этом в Пентагоне намерены исправить этот недочет и составить план обслуживания.