«Все ближе и ближе»: в США назвали следующую цель России на Украине Макгрегор: ВСУ не смогут остановить ВС РФ при наступлении на Киев

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продвигаются все ближе и ближе к украинской столице в рамках проведения спецоперации, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, если российские войска решат начать наступление на Киев, ВСУ не смогут этому противостоять.

Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решение и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев, — заявил Макгрегор.

Американский полковник уверен, что ВСУ фактически проиграли еще несколько месяцев назад. Макгрегор также раскритиковал утверждения, что Запад должен попытаться помешать продвижению российской армии.

Мы могли остановить это, как нам известно, еще в конце марта — начале апреля [2022 года], заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали все, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже, — добавил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказался о резко возросшем объеме ударов российской армии по военным целям Украины ракетами и беспилотниками. По его мнению, это свидетельствует о том, что ВСУ практически полностью лишились противовоздушной обороны.