Военэксперт раскрыл, какие действия России могут вызвать ядерный удар США Военный эксперт Суконкин: США могут нанести ядерный удар по любому поводу

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В случае ужесточения доктрины США могут нанести ядерный удар по любому поводу, считает военный эксперт Алексей Суконкин. В беседе с NEWS.ru он допустил, что причиной для атаки могут стать самые безобидные действия со стороны России.

Более агрессивная ядерная доктрина США может заключаться в снижении порога применения ядерного оружия. США могут счесть еще более пустяковый инцидент поводом для ядерного удара. Самые безобидные поводы могут стать причиной применения ядерного оружия, — пояснил эксперт.

Он предположил, что причиной для таких действий может стать ситуация, если Россия собьет над Черным морем БПЛА-разведчик Global Hawk. Суконкин не исключил, что в таком случае США либо заявят о намерениях, либо сразу нанесут ядерный удар.

Например, если гипотетически Россия собьет над Черным морем БПЛА-разведчик Global Hawk, то по новой доктрине Белый дом, допустим, заявит о намерениях или сразу ударит, — уточнил эксперт.

Высокопоставленный представитель Белого дома ранее сообщил, что администрация Соединенных Штатов планирует объявить о переходе к «более агрессивной стратегии» в области ядерных вооружений. Отмечается, что Вашингтон хочет принять более конкурентный подход к нераспространению подобного оружия и контролю над ним.