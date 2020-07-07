Власти США потеряли надежду на восстановление экономики страны

https://static.news.ru/photo/131213b2-c059-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago/Global Look Press

Председатель Федерального резервного банка ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что восстановление экономики США, которое началось после снятия ограничительных мер, может значительно замедлиться из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.

Потеря импульса к росту является повсеместной, она проявляется в активности малого бизнеса, объемах покупки товаров не первой необходимости, уровнях бронирования ресторанов и загруженности транспорта, а также трафика обращений к госпорталам для подачи заявок на пособие по безработице, — отметили экономисты Jefferies Анета Марковска и Томас Саймонс.

По данным федерального центра занятости США, за май и июнь американскому рынку труда удалось вернуть 7,5 млн рабочих мест. Однако с начала кризиса было потеряно около 22,2 млн.

Кое-что из того, что мы видим, вызывает опасения, поскольку предполагает, что траектория восстановления экономики будет менее ровной, чем могла бы быть. Мы следим за ситуацией очень внимательно, пытаясь создать более точное представление о том, что происходит, — заявил Бостик.

Он также добавил, что на сегодняшний день страна нуждается в новых программах поддержки экономики. В 2020 году значительная часть мер помощи бизнесу и домовладельцам завершит своё действие.

На данный момент в США выявлено более трёх миллионов заражённых коронавирусом. Страна занимает первое место в мире по числу заражений.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики из Goldman Sachs спрогнозировали резкий рывок экономики США в III квартале 2020 года.