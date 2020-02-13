Правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.
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Как писал NEWS.ru, ранее власти США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.
Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.
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