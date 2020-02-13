https://static.news.ru/photo/f41bf6ce-4e90-11ea-95a4-fa163e074e61_660.jpg Мэн Ваньчжоу Фото: Harrison Ha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные материалы. Согласно информации журналистов, власти обратились в Бруклинский федеральный суд.

Как писал NEWS.ru, ранее власти США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.