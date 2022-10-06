Власти США испугались «захвата» Twitter Маском Politico: в Вашингтоне обеспокоены «захватом» Twitter Маском

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Илон Маск

Власти США обеспокоены «захватом» социальной сети Twitter американским миллиардером Илоном Маском, пишет Politico. По мнению авторов материала, эти шаги предпринимателя могут создать немало проблем для республиканцев и демократов, а также привести к возвращению Дональда Трампа на пост президента страны.

Если самый богатый человек в мире восстановит Дональда Трампа — наряду с другими неоднозначными политиками, запрещенными в Twitter за нарушение правил, — руководители избирательных кампаний республиканцев могут снова обнаружить, что их дни будут разрушены головной болью, вызванной твитами, — отмечает Politico.

6 октября агентство Reuters сообщило, что Маск и Twitter продолжат обсуждать возможность покупки соцсети за $44 млрд. 9 июля стало известно, что миллиардер приостановил сделку по покупке Twitter из-за того, что не были выполнены ее условия со стороны компании.

Ранее Маск также озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению бизнесмена, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.