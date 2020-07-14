Власти Флориды зафиксировали свыше 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/06099394-c602-11ea-bb65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Michael Baltz/Global Look Press

Более 9,1 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в штате Флорида.

Власти американского штата ежедневно выявляют более 10 тысяч случаев COVID-19 в течение последних четырех дней. При этом количество летальных исходов за сутки установило новый антирекорд для Флориды и достигло отметки в 132.

По словам американского инфекциониста Лилиан Аббо, эпицентром пандемии в США стал город Майами.

Мы это видели в Ухане полгода назад, пять месяцев назад, а теперь — уже мы сами находимся на этом месте (в эпицентре. — NEWS.ru), — отметила Аббо, слова которой приводит «Интерфакс».

Не менее сложная ситуация наблюдается в Калифорнии и Техасе. В то же время в штате Нью-Йорк зафиксировано около 900 случаев заболевания за минувшие сутки.

В связи с этим как минимум 27 штатов приняли решение о приостановке возобновления экономической деятельности. Некоторые из них даже заново ввели отменённые ранее ограничения.

Так, в Калифорнии вновь установили запрет на работу предприятий общественного питания, кинотеатров, а также семейных развлекательных центров. В штате Нью-Мексико ввод ограничений коснулся деятельности ресторанов — заведениям разрешено заполняться лишь наполовину.

Помимо этого, власти штата Орегон запретили собрания группами более 10 человек, а в Вайоминге все действующие ограничения решили продлить до 31 июля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что Флорида опередила Германию по количеству заражений коронавирусом.