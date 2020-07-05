Флорида опередила Германию по количеству заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/140372e0-beea-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией во Флориде превысило 200 тысяч, следует из данных управления штата по здравоохранению.

Согласно представленной информации, COVID-19 во Флориде заболели 200 111 человек, 3731 пациент скончался. За сутки зафиксировано 9999 случаев заражения и 8 летальных исходов, передаёт РИА Новости.

Таким образом, штат обогнал Германию по количеству выявленных случаев заражения. По данным Института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ, в стране числятся 196 335 заболевших.

В минувшую субботу, 4 июля, Флорида побила антирекорд по заболеваемости: за сутки в штате было зарегистрировано 11 458 новых случаев. По словам губернатора Рона Де Сантиса, власти не планируют вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания.

Тем не менее в ряде округов вводятся свои собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением 1,7 млн человек закрыл доступ на пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.

США занимают первое место по уровню заболеваемости COVID-19. Там в общей сложности насчитывается более 2,7 млн заразившихся. На втором месте находится Бразилия, где количество заболевших составляет около полутора миллионов. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что Индия обогнала Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом. Теперь страна занимает третье место по данному показателю.

Согласно последним данным, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в стране составило около 690 тысяч человек, в то время как в России этот показатель составляет более 681 тысячи. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии.