Первые клинические испытания вакцины от коронавируса на людях начаты в США.
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Первая инъекция была введена менеджеру небольшой технологической компании. Всего участники испытаний в течение месяца получат по две дозы вакцины.
Ранее NEWS.ru писал о том, что биотехнологические компании из США начали предлагать грызунов за несколько тысяч долларов для тестирования вакцины от коронавируса. Для наиболее точного диагностирования заболевания в мышей внедрили человеческие гены. Также грызунам модифицировали иммунитет.
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