https://static.news.ru/photo/8587af14-67b3-11ea-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Первые клинические испытания вакцины от коронавируса на людях начаты в США.

Об этом сообщает агентство AP. По его данным, испытания проходят в Сиэтле, в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research. В них участвуют 45 добровольцев.

Первая инъекция была введена менеджеру небольшой технологической компании. Всего участники испытаний в течение месяца получат по две дозы вакцины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что биотехнологические компании из США начали предлагать грызунов за несколько тысяч долларов для тестирования вакцины от коронавируса. Для наиболее точного диагностирования заболевания в мышей внедрили человеческие гены. Также грызунам модифицировали иммунитет.