Биотехнологические компании из США начали предлагать грызунов за несколько тысяч долларов для тестирования вакцины от коронавируса. Для наиболее точного диагностирования заболевания в мышей внедрили человеческие гены. Также грызунам модифицировали иммунитет.
Цены устанавливает компания, которая или сама сделала или купила уникальных мышей. В этих грызунов с помощью генетических технологий вставлен человеческий ген того самого рецептора, который использует именно этот коронавирус, — цитирует академика РАН Сергея Недоспасова KP.ru.
Согласно коммерческому предложению от компании Cyagen, стоимость нокаутированных животных составляет $3599, гуманизированных — $8400, а со встроенным человеческим геном — $9600. Продавец предложил поставку двух самок и одного самца.
Если удастся создать универсальную вакцину, которая обеспечит защиту от COVID-19 и других его форм, которые будут преследовать человечество в будущем, то с этой точки зрения цена этих мышей не так велика, — заявила завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова.
NEWS.ru ранее сообщал, что в США намерены испытать вакцину от коронавируса на людях. Тесты будут проводиться в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.