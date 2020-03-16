https://static.news.ru/photo/fa18444c-6781-11ea-a9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Биотехнологические компании из США начали предлагать грызунов за несколько тысяч долларов для тестирования вакцины от коронавируса. Для наиболее точного диагностирования заболевания в мышей внедрили человеческие гены. Также грызунам модифицировали иммунитет.

Цены устанавливает компания, которая или сама сделала или купила уникальных мышей. В этих грызунов с помощью генетических технологий вставлен человеческий ген того самого рецептора, который использует именно этот коронавирус, — цитирует академика РАН Сергея Недоспасова KP.ru.

Согласно коммерческому предложению от компании Cyagen, стоимость нокаутированных животных составляет $3599, гуманизированных — $8400, а со встроенным человеческим геном — $9600. Продавец предложил поставку двух самок и одного самца.

Если удастся создать универсальную вакцину, которая обеспечит защиту от COVID-19 и других его форм, которые будут преследовать человечество в будущем, то с этой точки зрения цена этих мышей не так велика, — заявила завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

NEWS.ru ранее сообщал, что в США намерены испытать вакцину от коронавируса на людях. Тесты будут проводиться в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.