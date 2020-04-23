В зоопарке Бронкса коронавирус нашли ещё у семи тигров и львов

https://static.news.ru/photo/9cc1abfc-8523-11ea-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Ещё семь больших кошек заразились коронавирусом в зоопарке Бронкса. Об этом сообщила управляющая им некоммерческая организация Общество охраны природы (Wildlife Conservation Society).

Симптомы COVID-19 стали проявляться у трёх тигров и трёх львов в начале апреля, когда представители зоопарка обнародовали информацию о заражении инфекцией четырёхлетней малайской тигрицы по кличке Надя. У ещё одного тигра признаков заболевания не было, однако всех животных проверили на наличие коронавируса, и тесты дали положительные результаты.

В зоопарке рассказали, что все млекопитающие ведут себя как обычно и питаются хорошо. Инфекцией они заразились от одного из сотрудников. Зоопарк закрыт для посещения с 16 марта, уточняет CNN.

В штате Нью-Йорк коронавирус нашли у двух домашних кошек. Специалисты считают, что животные заразились от хозяев или соседей, писал NEWS.ru.