В США Зеленскому готовят суровый ультиматум Advance: США вынудят Зеленского на переговоры, если ВС РФ дойдут до Харькова

Соединенные Штаты вынудят президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, если Вооруженные силы РФ дойдут до Харькова, передает Advance. Отмечается, что Вашингтон хочет сначала оценить возможности российской армии, поэтому будет выжидать некоторое время. Однако, как предупредил автор статьи, чем дольше Киев отказывается от мирных переговоров, тем больше территорий страна рискует потерять.

Если российским войскам это удастся, то, быть может, тогда США подтолкнут Владимира Зеленского к переговорам или устроят так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти в Киеве, — сказано в материале.

Уточняется, что Зеленский, скорее всего, откажется от мирных переговоров с Россией, особенно с президентом РФ Владимиром Путиным. И Запад понимает, что Украину нельзя принудить к мирному процессу, поэтому страну хотят привести в такое состояние, когда Киев согласится на диалог с Москвой.

Ранее стало известно, что Европейский союз хочет организовать осенью новый саммит по Украине и пригласить Россию. Встреча может пройти в Саудовской Аравии. Объединение теперь рассматривает варианты, как грамотно перейти от июньской конференции в Швейцарии к диалогу Москвы и Киева. Отмечается, что участие России в переговорах по Украине имеет большое значение.