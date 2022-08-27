В США заявили о помощи Европе с наращиванием поставок природного газа Белый дом: США помогут Европе с наращиванием поставок природного газа

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Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы на фоне сокращения поставок природного газа из России. На данном направлении предстоит «дополнительная работа», отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы уже достигли прогресса в данном вопросе — с марта поставки природного газа в Европу увеличились на 84% по сравнению с 2021 годом. При этом доля американских поставок возросла в три раза. В действительности, поставки газа в Европу с марта выросли на 20 миллиардов кубометров в сравнении с предыдущим годом, что уже превышает обещанные президентом Байденом объемы, — подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что США необходимо проделать «дополнительную работу» на данном направлении, и в Вашингтоне ищут способы увеличить поставки СПГ в Европу. Параллельно решается другая задача — снижение зависимости региона от импорта газа из России.

Жан-Пьер назвала надуманным мнение некоторых экспертов, заявляющих, что зимой дефицит газа в европейских хранилищах может расколоть единство Запада.

Мы уверены, что этот союз, это партнерство продолжат существовать, — сказала представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что кризис с поставками энергоносителей в Европу способствует обогащению американских экспортёров сырья, пишет издание Blick. Автор материала отметил, что американские трейдеры и энергетические компании получают до $200 млн прибыли за поставки природного газа. За год общий объем поставок газа в Европу вырос с 20% до 60%.