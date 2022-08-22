США обвинили в извлечении выгоды из энергокризиса в Европе Blick: США обогащаются благодаря энергокризису в Европе

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Кризис с поставками энергоносителей в Европу способствует обогащению американских экспортёров сырья, пишет издание Blick. Автор материала отметил, что американские трейдеры и энергетические компании получают до $200 миллионов прибыли за поставки природного газа. По информации журналистов, за год общий объем поставок газа в Европу вырос с 20% до 60%.

Трейдеры и энергетические компании получают до $200 млн прибыли за поставку американского природного газа в Европу, — сказано в публикации.

Цена за тысячу кубометров газа в Европе превысила отметку в $2700 в ходе торгов. Трейдеры не исключают, что зимой ситуация значительно ухудшится, а цена может достигнуть $4000.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова ранее рассказала, что реализация плана отказа Европы от российского газа в ускоренном режиме может сохранить напряжённость на рынке голубого топлива до трёх лет. Эксперт энергорынка отметила, что в случае запуска «Северного потока — 2» цены на энергоресурсы в Евросоюзе могут стабилизироваться.

Если текущая обстановка сохранится, по её мнению, стоимость газа значительно увеличится. Специалисты отмечают, что если ситуация с поставками газа в Европу не наладится, то цены на газ могут взлететь на спотовом рынке до 4000 долларов за тысячу кубометров.