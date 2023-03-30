В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем Ведущий Redacted News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

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Бывший журналист Fox News и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, поскольку обе державы представляют угрозу для Белого дома. Моррис указал, что такое поведение характерно для стран, теряющих власть, и подчеркнул, что США быстро теряют свое влияние.

Ведущий также отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин недавно представил военный бюджет на 2024 год, который, согласно журналисту, направлен на противодействие Китаю. Бюджет предусматривает увеличение расходов на 40% для «нападения на КНР». Пентагон заявил, что Пекин является «самой очевидной и серьезной угрозой» для национальной безопасности США, так как стремительно становится экономической сверхдержавой.

Моррис иронизировал о позиции Пентагона, утверждая, что они хотят запугать американцев возможным присутствием китайских солдат в их домах и на задних дворах. В то же время, многие американские политики выразили опасения относительно растущей угрозы для США со стороны России и Китая, включая председателя объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли и главу Пентагона Ллойда Остина.

Ранее обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN заявил, что США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке. По его мнению, необычным сейчас, во время кризиса, является то, что доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше.