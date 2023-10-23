В США заявили, что страна «дрейфует к катастрофе» Американский экономист Сакс: мы дрейфуем к катастрофе

Фото: The White House/flickr.com

Джо Байден

США дрейфуют к катастрофе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, страну медленно разрушает милитаризированная внешняя политика, которая перестала находить отклик в мире.

Мы дрейфуем к катастрофе <...>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов, — сказал он.

Он напомнил, что на днях президент США Джо Байден назвал страну маяком для всего мира, когда запросил у конгресса $100 млрд для военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако глава государства не понимает, что международное сообщество выступает категорически против внешнеполитического курса Белого дома, отмечает Сакс.

Ранее Байден во время обращения к нации заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые на это деньги позволяют не подвергать опасности американских солдат и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Катастрофу Вашингтону предрек и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху вмешаться в конфликт, если на страну нападет «Хезболла». По мнению эксперта, решения американского лидера рискуют довести ситуацию на Ближнем Востоке до Армагеддона.