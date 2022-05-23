В США захотели убедить Турцию открыть Чёрное море для НАТО Обозреватель The Hill призвал Белый дом убедить Турцию открыть Чёрное море для НАТО

Пролив Босфор, Турция / Фото Sha Dati/XinHua/Global Look Press

США должны убедить Турцию открыть Чёрное море для кораблей НАТО, чтобы Альянс получил стратегическое преимущество. Для этого президенту США Джо Байдену следует «умаслить» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил обозреватель Сет Кропси в статье, опубликованной The Hill.

Анкара заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы после того, как Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с конвенцией Монтрё.

Журналист призвал Байдена действовать быстро: признать интересы Эрдогана и хорошо его «умаслить». Кропси считает, что Вашингтон может продать Анкаре военные технологии, в которых та заинтересована. Данный шаг способен укрепить НАТО и убедить Турцию не противиться вступлению в Альянс Финляндии и Швеции, предположил автор публикации.

Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Чёрное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество, — написал Кропси.

Ранее стало известно, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила об обсуждении генсеком организации Антониу Гуттеришем разминирования в Чёрном море. Глава ООН пытается договориться о создании безопасных коридоров для прохода судов в рамках возвращения украинских зерновых и российских удобрений на мировые рынки. По этому вопросу, пояснила Томас-Гринфилд, генсек ведёт переговоры с Россией, Украиной и Турцией.