Постпред США в ООН сообщила об обсуждении разминирования в Чёрном море

Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила об обсуждении генсеком организации Антониу Гуттеришем разминирования в Чёрном море. Там глава ООН пытается договориться о создании безопасных коридоров для прохода судов в рамках возвращения украинских зерновых и российских удобрений на мировые рынки, сообщает BBC.

Как я понимаю, это часть дискуссий, которые сейчас ведёт генеральный секретарь. Часть из них — как убрать эти мины и открыть гуманитарный коридор, который позволит судам заходить в порты на Чёрном море, — сказала постпред США.

По этому вопросу, пояснила Томас-Гринфилд, генсек ведёт переговоры с Россией, Украиной и Турцией. Россия при этом неоднократно указывала, что экспорту украинского зерна по Чёрному морю препятствуют установленные самими же украинцами мины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о возможности снять санкции на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на разрешение вывезти украинскую пшеницу через подконтрольные России порты обсуждалось на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его слдовам, ограничения вводила не Москва, а США и Евросоюз, они и должны их снимать. Он также признал серьёзность ситуации.