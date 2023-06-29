В США выступили против позитивной дискриминации в вузах Верховный суд США отменил программу приоритетного приема в вузы расовых меньшинств

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Верховный суд США отменил программу, в рамках которой представители расовых меньшинств получали преимущества при приеме в вузы. В первую очередь это относилось к темнокожим и гражданам, имеющим латинские корни, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

За отмену выступили все шесть консервативных членов Верховного суда, против голосовали трое судей с либеральными взглядами. По словам главы судебной инстанции Джона Робертса, вузы слишком долго «ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи».

Он также подчеркнул, что конституционная история «не терпит такого выбора». В Белом доме пообещали изучить данное решение суда.

Решение о неконституционном характере позитивной дискриминации вынесли в ходе рассмотрения дела о приеме учащихся в Гарвард и Университет Северной Каролины. Абитуриенты и их родители пожаловались на то, что, по их мнению, устоявшиеся процессы приема на учебу, при которых предпочтение отдается расовым меньшинствам, дискриминирует белое население.

По мнению экспертов, решение суда радикально изменит процесс приема студентов в высшие учебные заведения и приведет к резкому падению числа темнокожих учащихся.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать и принять документы, противодействующие дискриминации русских, проживающих за рубежом. В Госдуме ведется серьезная работа по выполнению поручения главы государства. Авторы законопроекта предлагают организовать за границей специальные офисы, предоставляющие бесплатную юридическую помощь пострадавшим от русофобии. Речь идет, в частности, об отказах в оказании медпомощи, трудоустройства и использования русского языка.