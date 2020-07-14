В США впервые за 17 лет казнили федерального заключённого

https://static.news.ru/photo/770fc72e-c5d6-11ea-afb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 003 David Devins/Medicimage LTD/Global Look Pres

47-летниего Дэниэла Льюиса Ли казнили в США с помощью смертельной инъекции. Мужчина стал первым за 17 лет заключённым тюрьмы, находящейся в федеральной юрисдикции, в отношении которого исполнили высшую меру наказания.

Об этом сообщает РИА Новости. Ли признали виновным в убийстве торговца оружием и его родных в 1999 году. Обвинение также установило, что мужчина состоял в радикальной правой организации. Заключённый содержался в федеральном тюремном учреждении Терре-Хот (штат Индиана). Перед приведением приговора в исполнение он заявил о своей невиновности.

Как передавал NEWS.ru, в июне американский Минюст разрешил возобновить исполнение смертных казней по приговорам федеральных судов. Решение подтвердил Верховный суд. В тюрьмах США в настоящее время находятся около 60 человек, которые приговорены к смерти на федеральном уровне.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано напомнил, что в мире существует тенденция к отказу от смертной казни, а решение США противоречит этому курсу. Чиновник подчеркнул, что Евросоюз выступает против смертной казни при любых условиях.