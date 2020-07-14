В США впервые за 17 лет казнили федерального заключённого

47-летниего Дэниэла Льюиса Ли казнили в США с помощью смертельной инъекции. Мужчина стал первым за 17 лет заключённым тюрьмы, находящейся в федеральной юрисдикции, в отношении которого исполнили высшую меру наказания.
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Как передавал NEWS.ru, в июне американский Минюст разрешил возобновить исполнение смертных казней по приговорам федеральных судов. Решение подтвердил Верховный суд. В тюрьмах США в настоящее время находятся около 60 человек, которые приговорены к смерти на федеральном уровне.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано напомнил, что в мире существует тенденция к отказу от смертной казни, а решение США противоречит этому курсу. Чиновник подчеркнул, что Евросоюз выступает против смертной казни при любых условиях.
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