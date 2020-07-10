Евросоюз попросил США отказаться от смертной казни на федеральном уровне

https://static.news.ru/photo/5dc8b808-c292-11ea-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз обратился к властям США с просьбой пересмотреть решение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Призываем администрацию США пересмотреть [решение] и не приводить в исполнение смертные казни с 13 июля, — говорится в письменном заявлении европейского чиновника.

Стано напомнил, что в мире существует тенденция на отказ от смертной казни на практике или законодательно, а решение США противоречит этой тенденции. Чиновник заявил, что Евросоюз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Будет проводиться работа по её отмене на законодательном уровне, говорится в письменном заявлении чиновника.

Федеральные власти США планируют в середине июля возобновить смертную казнь после 20-летнего перерыва. Смертные приговоры будут приведены в исполнение 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.

NEWS.ru писал, что Верховный суд США принял решение об отмене постановления об отказе от приведения смертных приговоров. Глава Минюста Уильям Барр назвал возобновление смертной казни долгом государства перед жертвами преступников. Всего в США исполнения высшей меры наказания ожидают около 60 человек. Среди них — организатор теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев.

Исполнение казней в США было временно приостановлено в 2014 году по требованию президента США Барака Обамы. Это произошло после инцидента в тюрьме Оклахомы, когда потребовалось около часа на поиск вены для введения смертельной инъекции. Пересмотр федерального протокола о казнях завершился в 2019 году.