В США в возрасте 100 лет скончался экс-госсекретарь Генри Киссинджер Reuters: экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Генри Киссинджер

В США в возрасте 100 лет скончался бывший экс-госсекретарь Генри Киссинджер, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что уроженец Веймарской республики умер дома, в Коннектикуте.

Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет, — говорится в сообщении агентства.

Во время Второй мировой войны Киссинджер в составе американских войск воевал в Германии. Награжден Бронзовой звездой. В 1973-1977 годах он был во главе американской дипломатии. При этом играть доминирующую роль во внешней политике США он начал в 1969 году.

Лауреат Нобелевской премии мира считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. Также благодаря ему начались отношения США и КНР. В 2001 году дипломат занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира. Он являлся доктором Дипломатической академии МИД России.

Ранее сообщалось, что вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Рaзвитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер от сердечного приступа. Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и сумел выстроить вертикаль ипотечного продуктового сегмента. Одним из стартапов, над которым он работал, стал «Домклик», ставший лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом.