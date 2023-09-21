В США усомнились в желании РФ вести диалог по стратегической стабильности Нуланд: Россия не хочет вести диалог с США по стратегической стабильности

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Виктория Нуланд

Россия не желает вести диалог с США по стратегической стабильности, заявила исполняющая обязанностями первого замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. По ее словам, которые приводит РИА Новости, нет каких-либо признаков, указывающих на заинтересованность в таком диалоге.

Не похоже, что Россия заинтересована. Россия не хочет его вести, — сказала Нуланд.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время никаких наметок на переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности нет. При этом он подчеркнул, что рано или поздно они должны состояться. Песков также отметил, что обмен информацией между Россией и США по линии ДСНВ по-прежнему ведется по дипломатическим каналам.

До этого Госдеп США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством. Кроме того, Вашингтон перестал предоставлять России телеметрическую информацию, которая затрагивала пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.