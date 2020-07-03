В США третий день подряд зафиксировали более 50 тыс. новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/3becf080-bde9-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В США суточный прирост случаев коронавирусной инфекции уже третий день подряд превышает отметку в 50 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в стране выявлено более 52 104 новых случаев заражения. Также за сутки скончался ещё 631 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 3 июля эти цифры составляли 52,2 тысячи и 635 соответственно, а 2 июля сообщалось о приросте в 50,6 тысячи новых случаев.

За всё время пандемии в США выявили 2 795 163 случая COVID-19, скончались 129 тысяч человек, более 790 тысяч выздоровели.

В мае президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал предсказание о будущем распространении коронавируса. По его словам, COVID-19 прекратится сам. Это не значит, что он уйдёт в этом году, к осени или после осени, в какой-то момент он исчезнет сам, подчеркнул он.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.