В США суд отказался публиковать записи с переговоров Трампа и Путина

https://static.news.ru/photo/57ec67b6-cd11-11ea-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Американский суд отказался публиковать записи переводчика американского президента Дональда Трампа со встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению судьи Тревора Макфаддена, истцы не могут требовать от Госдепартамента США публикацию записи, поскольку она не имеет статуса федерального документа. Истцы представляют две неправительственные организации.

Запись была сделана во время встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовали два переводчика, глава МИД Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон, который тогда занимал пост госсекретаря США, сообщает РИА Новости.

Газета Washington Post утверждала, что Трамп отобрал конспект встречи у переводчика американской стороны Юрия Шкейрова. Записи переговоров двух лидеров требовали обнародовать неправительственные организации, которые подозревали Трампа в связях с Россией.

NEWS.ru писал, что Кремль обнародовал детали телефонных переговоров между Путиным и Трампом.