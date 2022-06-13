В США сообщили о серьезных проблемах Байдена со здоровьем The American Conservative: из-за здоровья Байден может не переизбраться на второй срок

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Возраст и проблемы со здоровьем могут помешать действующему американскому президенту Джо Байдену избраться на второй срок, пишет The American Conservative. По мнению автора статьи издания, шансы президента на переизбрание также таят из-за высокой инфляции и проблем с экономикой в стране. В издании полагают, что Байден может провалить промежуточные выборы. На основные выборы в ноябре 2024 года Демократическая партия скорее всего решит выставить более «молодого и здорового» кандидата.

Александр Гамильтон в «Записках Федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?, — сообщается в статье.

Нейрохирург и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Бен Карсон заявил, что американский лидер Джо Байден не находится в состоянии выполнять свои обязанности в полной мере. По мнению эксперта, частые оплошности являются доказательством того, что президент ментально нездоров. Он добавил, что администрации президента постоянно приходится объясняться за высказывания Байдена