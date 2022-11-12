В США сообщили о приближении демократов к контролю над сенатом Fox News: демократам осталось получить одно место для контроля над сенатом США

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Марк Келли

Демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны, демократической партии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой, сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники . Келли опередил республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, кандидатуру которого в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

Избиратели Аризоны поддержали Марка, потому что он преодолевает политический шум, решает проблемы и добивается результатов, какой бы сложной ни была миссия. Работающие семьи Аризоны и наша страна по-прежнему будут в лучшем положении благодаря независимому голосу Марка в голосовании, — написал председатель комитета демократической сенаторской кампании сенатор Гэри Питерс.

По данным американских СМИ, в настоящее время республиканцы и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа ещё в одном штате, Неваде или Джорджии, даст однопартийцам президента Джо Байдена возможность сохранить контроль над сенатом, поскольку при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.

Ранее обозреватель CNN Крис Силлицца высказал предположение о том, что граждане США на промежуточных выборах продемонстрировали, что не ждут выдвижения действующего президента Джо Байдена на второй срок. В своей оценке ситуации журналист сослался на данные опросов, согласно которым против повторного выдвижения американского лидера в президенты заявили подавляющее большинство сторонников республиканцев и более трети демократов.