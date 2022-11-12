СМИ: американцы на выборах показали, что не хотят президентства Байдена CNN: американцы показали Байдену нежелание его выдвижения на второй президентский срок

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Граждане США на промежуточных выборах продемонстрировали, что не ждут выдвижения действущего президента Джо Байдена на второй срок. Такое мнение высказал обозреватель CNN Крис Силлицца. В своей оценке ситуации он сослался на данные опросов, согласно которым против повторного видвижения байдена в президенты высказалось подавляющее большинство сторонниов республиканцев и более трети демократов.

Согласно национальному экзит-поллу, 67 процентов избирателей, голосовавших на промежуточных выборах, не хотят, чтобы Байден баллотировался на пост президента в 2024 году, по сравнению с 30 процентами тех, кто поддерживают его выдвижение, — заявил журналист.

Он особо отметил, что против второго срока высказались 90% сторонников Республиканской партии и 38% демократов. основной причиной нежелания видеть Байдена на высшем государственном посту Силлицца называет возраст политика и его постоянные оговорки.

В ноябре Джо Байдену исполнится 80 лет, он стал самым пожилым главой государства за всю историю. К концу нынешнего президентского срока ему будет 82 года, а к окончанию гипотетического второго президентства — 86 лет. В своих выступлениях он постоянно делает оговорки и допускает ошибки.

Ранее читатели американской газеты New York Post потребовали объявить президенту США Джо Байдену импичмент после его заявления о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики страны от рецессии. Многие комментаторы статьи в газете посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост.